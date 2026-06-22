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Mẹ của thủ môn Cape Verde Vozinha thăm văn phòng FIFA ở Mỹ

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chào đón bà Ana Candida Evora, mẹ của thủ mônVozinha của đội tuyển Cape Verde, tại trụ sở FIFA ở Miami
Đọc thêm : Mẹ của thủ môn Cape Verde Vozinha thăm văn phòng FIFA ở Mỹ