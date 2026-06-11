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Mẹ con vỡ òa sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2026

Nhiều thí sinh cùng phụ huynh cả nước vỡ òa cảm xúc sau khi kết thúc môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2026 sáng 11/6.
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