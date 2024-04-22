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Mẹ chồng thuê cần cẩu đưa con dâu mới đẻ mổ lên nhà ở tầng 7 gây sốt mạng

Chuyện mẹ chồng Trung Quốc thuê cần cẩu nâng con dâu vừa đẻ mổ lên căn hộ của gia đình ở tầng 7 khiến cộng đồng mạng thích thú.
Đọc thêm : Mẹ chồng thuê cần cẩu đưa con dâu mới đẻ mổ lên nhà ở tầng 7 gây sốt mạng