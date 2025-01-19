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Mẹ cầu thủ Xuân Mạnh vay lãi, bán trâu để mua giày tập cho con

Biết Phạm Xuân Mạnh cần đôi giày tập, nhà không có tiền, bà Phan Thị Hà đi vay lãi gửi tiền cho mua. Sau đó, gia đình phải bán con trâu duy nhất để trả khoản vay.
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