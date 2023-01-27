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Mẹ 75 tuổi lì xì con trai 2,5 tỷ đồng gây tranh cãi

Sự việc người mẹ lì xì cho con trai nhân dịp Tết Quý Mão, tài sản trị giá 2,5 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và vàng, thu hút nhiều người theo dõi, tranh cãi.
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