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McLaren 720S Spider hơn 14 tỷ từng của Trang Nemo đã bán ra Hà Nội

Chiếc McLaren 720S Spider này đã gắn bó với ba nữ đại gia trong lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam, trong đó có một người đang vướng vào vòng lao lý.
Đọc thêm : McLaren 720S Spider hơn 14 tỷ từng của Trang Nemo đã bán ra Hà Nội