Video
video cùng chuyên mục

MC Quyền Linh từng quảng cáo thương hiệu sữa nào?

MC Quyền Linh từng tham gia quảng cáo cho một số sản phẩm sữa. Tuy nhiên, một số quảng cáo vướng nhiều lùm xùm khi bị cho là phóng đại công dụng sản phẩm.
Đọc thêm : MC Quyền Linh từng quảng cáo thương hiệu sữa nào?