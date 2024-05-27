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Mbappe: "Tôi ngẩng cao đầu khi rời PSG"

Tiền đạo Kylian Mbappe bày tỏ niềm vui khi giành chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp trong ngày cuối cùng khoác áo Paris Saint Germain (PSG).
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