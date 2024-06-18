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Mbappe nhập viện cấp cứu sau pha gãy mũi ở Euro 2024

Chiến thắng 1-0 của tuyển Pháp trước Áo rạng sáng 18/6 phải trả giá đắt khi tiền đạo Kylian Mbappe bị gãy mũi và nhập viện điều trị ngay sau trận đấu.
Đọc thêm : Mbappe nhập viện cấp cứu sau pha gãy mũi ở Euro 2024