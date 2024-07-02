Video
video cùng chuyên mục

Mbappe bị chỉ trích vì ăn mừng xấu xí sau bàn thắng của Pháp

Nhiều người hâm mộ đã lên tiếng chỉ trích hành động ăn mừng xấu xí của Kylian Mbappe sau bàn thắng mở tỷ số của tuyển Pháp vào lưới Bỉ ở vòng 1/8 Euro 2024 tối 1/7.
Đọc thêm : Mbappe bị chỉ trích vì ăn mừng xấu xí sau bàn thắng của Pháp