Nhiều người hâm mộ đã lên tiếng chỉ trích hành động ăn mừng xấu xí của Kylian Mbappe sau bàn thắng mở tỷ số của tuyển Pháp vào lưới Bỉ ở vòng 1/8 Euro 2024 tối 1/7.