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Mbappe bất ngờ được chọn làm đội trưởng đội tuyển Pháp

Theo nguồn tin từ tờ L'Equipe, Mbappe được chọn làm đội trưởng đội tuyển Pháp thay thế thủ môn Hugo Lloris.
Đọc thêm : Mbappe bất ngờ được chọn làm đội trưởng đội tuyển Pháp