Máy in 3D nhanh nhất thế giới tạo bản sao nhỏ hơn hạt cát

(Dân trí) - Các nhà khoa học tại Áo đã phá vỡ kỷ lục thế giới cho tốc độ in nhanh nhất và kết quả đối tượng nhỏ nhất từ chiếc máy in 3D, với kích cỡ đối tượng được in nhỏ hơn cả một hạt cát.