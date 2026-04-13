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Máy bay tiếp dầu KC-135 Mỹ trở về từ chiến trường Iran với thương tích

Máy bay tiếp dầu KC-135 Mỹ trở về từ chiến trường Iran với chi chít lỗ thủng, thương tích đầy mình.
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