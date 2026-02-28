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Máy bay quân sự Bolivia rơi khi đang chở tiền, nhiều người lao vào nhặt

Chiếc máy bay quân sự của quốc gia Nam Mỹ rơi xuống con đường đông đúc khi đang chở theo tiền mới tới các khu vực trong nước.
Đọc thêm : Máy bay quân sự Bolivia rơi khi đang chở tiền, nhiều người lao vào nhặt