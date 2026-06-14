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Máy bay Nga ném bom lượn phá hủy trạm điều khiển UAV Ukraine

Chiến đấu cơ Su-34 Nga ném bom lượn phá hủy trạm điều khiển UAV của Ukraine.
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