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Máy bay lật ngửa, bốc cháy trên đường băng ở Canada

Ít nhất 15 người bị thương sau khi một máy bay lật ngửa và bốc cháy trên đường băng của sân bay Toronto Pearson (Canada) do gặp sự cố trong lúc hạ cánh.
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