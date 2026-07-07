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Máy bay không người lái Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Omsk

Ngày 6/7, Ukraine tuyên bố máy bay không người lái đã tấn công “nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga” ở Omsk.
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