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Máy bay chở khách bị bung nắp động cơ, lộ linh kiện khi đang ở trên không

Vừa cất cánh không lâu, một chiếc máy bay của hãng hàng không ở Đài Loan (Trung Quốc) bị bung nắp động cơ, buộc phải hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
Đọc thêm : Máy bay chở khách bị bung nắp động cơ, lộ linh kiện khi đang ở trên không