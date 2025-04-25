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Máy bay cảnh sát Thái Lan lao xuống biển

Một máy bay của lực lượng cảnh sát Thái Lan đã rơi xuống biển khiến 6 người thiệt mạng.
Đọc thêm : Máy bay cảnh sát Thái Lan lao xuống biển