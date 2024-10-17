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Máy bay Canada rơi tự do 1.828m trong 5 phút: Hành khách bị hất văng

Chiếc máy bay Boeing của hãng Air Canada gặp sự cố dẫn tới bị rơi tự do hơn 1.800m trong 5 phút, gây ra cảnh hỗn loạn.
Đọc thêm : Máy bay Canada rơi tự do 1.828m trong 5 phút: Hành khách bị hất văng