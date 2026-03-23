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Máy bay Canada bị nát đầu vì đâm phải xe cứu hỏa ở sân bay Mỹ

Chiếc máy bay chở theo 76 người gặp nạn khi hạ cánh ở sân bay tại New York, Mỹ.
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