Video
video cùng chuyên mục

Mâu thuẫn trong công ty, mẹ gọi 2 con gái đến hỗn chiến

Mâu thuẫn trong công việc với hai nhân viên nhà ăn trong công ty, người mẹ đã gọi điện cho 2 con gái đến giải quyết mâu thuẫn và hai bên xảy ra xô xát.
Đọc thêm : Mâu thuẫn trong công ty, mẹ gọi 2 con gái đến hỗn chiến