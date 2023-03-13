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Mẩu giấy truyền tin khiến trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất Italy sa lưới

Cảnh sát Italy đã bắt giữ trùm mafia Matteo Messina Denaro từ một mảnh giấy thu được từ căn hộ của chị họ ông ta.
Đọc thêm : Mẩu giấy truyền tin khiến trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất Italy sa lưới