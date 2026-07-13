Video
video cùng chuyên mục

Mảnh cỏ sân chung kết World Cup giá hơn 12 triệu vẫn "cháy hàng"

Dù có giá hơn 12 triệu đồng, những mảnh cỏ từ sân chung kết World Cup 2026 vẫn nhận lượng lớn đơn đặt hàng từ người hâm mộ trên khắp thế giới.
Đọc thêm : Mảnh cỏ sân chung kết World Cup giá hơn 12 triệu vẫn "cháy hàng"