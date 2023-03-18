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Mạng xã hội xôn xao vụ tài xế nhấn ga tông trực diện vào xe của CSGT

Sang đường với tốc độ chậm, tài xế đột ngột tông vào khu vực CSGT đang làm nhiệm vụ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đọc thêm : Mạng xã hội xôn xao vụ tài xế nhấn ga tông trực diện vào xe của CSGT