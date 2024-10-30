Video
video cùng chuyên mục

Man Utd trả lương khủng cho "Pep Guardiola mới"

Theo nguồn tin từ Daily Mail, Man Utd sẵn sàng trả lương khủng cho HLV Ruben Amorim, người được mệnh danh là "Pep Guardiola mới".
Đọc thêm : Man Utd trả lương khủng cho "Pep Guardiola mới"