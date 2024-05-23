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Man Utd sẽ sa thải HLV Ten Hag, bất kể chung kết FA Cup thắng hay thua

Theo nguồn tin từ báo giới Anh, Man Utd sẽ sa thải HLV Ten Hag, bất kể chung kết FA Cup với Man City có kết quả thế nào.
Đọc thêm : Man Utd sẽ sa thải HLV Ten Hag, bất kể chung kết FA Cup thắng hay thua