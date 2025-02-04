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Man Utd nhận tin sốc về chấn thương của trung vệ Lisandro Martinez

Man Utd lo ngại trung vệ Lisandro Martinez có thể phải ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa giải sau khi gặp chấn thương ở trận đấu với Crystal Palace.
Đọc thêm : Man Utd nhận tin sốc về chấn thương của trung vệ Lisandro Martinez