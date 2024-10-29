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Man Utd mất số tiền khổng lồ đền bù cho HLV Ten Hag

Theo báo giới Anh, Man Utd đã mất 13,5 triệu bảng để đền bù hợp đồng sau khi sa thải HLV Ten Hag.
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