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Man Utd kháng cáo thành công, Fernandes thoát án treo giò

Man Utd đã kháng cáo thành công thẻ đỏ của Bruno Fernandes trong trận đấu với Tottenham Hotspur ngày 29/9. Như vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ không bị treo giò.
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