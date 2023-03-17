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Man Utd gây sốc khi vung ra số tiền siêu "khủng" mua tuyển thủ Pháp

Theo nguồn tin từ Bild, Man Utd sẵn sàng chi tới 105 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Kolo Muani của Eintracht Frankfurt trong mùa Hè 2023.
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