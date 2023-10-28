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Man Utd đối xử tệ bạc, coi Jadon Sancho như kẻ bỏ đi

Jadon Sancho đang trong thời gian bị Man Utd treo giò nội bộ. Trong đó, tuyển thủ Anh không được đảm bảo quyền lợi tối thiểu.
Đọc thêm : Man Utd đối xử tệ bạc, coi Jadon Sancho như kẻ bỏ đi