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Man Utd đánh bại Brentford, chạm một tay vào vé dự Champions League

Chiến thắng 2-1 trước Brentford giúp Man Utd củng cố vị thế trong top đầu Ngoại hạng Anh, đồng thời mở ra cơ hội sớm giành vé dự Champions League.
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