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Man Utd có nguy cơ không được tham dự Europa League

Mặc dù giành FA Cup sau chiến thắng trước Man City nhưng Man Utd có nguy cơ không được tham dự Europa League mùa tới.
Đọc thêm : Man Utd có nguy cơ không được tham dự Europa League