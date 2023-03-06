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Màn rước dâu độc lạ bằng 20 xe đầu kéo container "gây sốt"

Vì làm nghề lái xe chở hàng, chú rể Thành Nhân nảy sinh ý tưởng rước dâu bằng đoàn 20 xe đầu kéo container. Nhiều người thích thú với đám cưới độc lạ này.
Đọc thêm : Màn rước dâu độc lạ bằng 20 xe đầu kéo container "gây sốt"