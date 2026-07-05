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Màn pháo hoa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ bùng nổ

Màn pháo hoa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và dường như đã lập kỷ lục thế giới bùng nổ trên Đài tưởng niệm Washington.
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