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Màn hình tự tăng sáng khi xem video gây khó chịu, đây là lý do

Nhiều người dùng điện thoại gặp tình trạng màn hình bất ngờ sáng gắt khi xem video vào ban đêm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ công nghệ HDR trên video hiện nay.
Đọc thêm : Màn hình tự tăng sáng khi xem video gây khó chịu, đây là lý do