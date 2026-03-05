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Màn hát tiếng Anh của người phụ nữ bán hoa quả gây sốt

Trong khi bán hàng, người phụ nữ ở Khánh Hòa hát tiếng Anh, trò chuyện cùng khách tạo nên bầu không khí vui vẻ, thân thiện.
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