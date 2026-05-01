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Màn đua vỏ lãi mini trên hồ nước ở Cà Mau

(Dân trí) - Nhiều người dân tề tựu về hồ nước bên trong chùa Giữa ở xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) xem tham gia tranh tài đua vỏ lãi mini dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Đọc thêm : Xem đua vỏ lãi mini trên hồ nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ở Cà Mau