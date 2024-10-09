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Man City gửi thư cho 19 CLB và chỉ trích Premier League gây hiểu lầm

Man City cho rằng Premier League đã "gây hiểu lầm" cho các câu lạc bộ (CLB) của giải đấu về kết quả của tranh chấp pháp lý liên quan đến các hợp đồng tài trợ.
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