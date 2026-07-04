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Mái tôn bị gió giật, bay ra đường ở Quảng Ninh trước khi bão số 1 vào bờ

Gió giật mạnh khiến mái tôn kích thước lớn bị tốc, bay ra đường, va trúng một người lái xe máy.
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