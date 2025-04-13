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Mải mê tạo dáng chụp ảnh, cô gái suýt giẫm trúng rắn hổ chúa cỡ lớn

Quá mải mê tạo dáng chụp ảnh tại một địa điểm du lịch, cô gái không hề nhận ra một con rắn hổ chúa cỡ lớn đang trườn ngay phía dưới chân mình.
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