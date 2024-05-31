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Madam Pang thân chinh sang Anh, chiêu mộ "cực phẩm" cho Thái Lan

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Nualphan Lamsam (biệt danh Madam Pang), đã thân chinh sang Anh để đón ngôi sao trẻ của Tottenham là Jude Soonsup Bell.
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