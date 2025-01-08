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Madam Pang có hành động đẹp, khiến CĐV Việt Nam nức lòng

Sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang, đã tới tận chỗ của cổ động viên (CĐV) Việt Nam để chắp tay cảm ơn.
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