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Madam Pang có động thái bất ngờ trước khi trở lại Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang) tỏ ra hào hứng trong lần trở lại Việt Nam ngày 3/4.
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