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Macmot châu Mỹ lấy trộm nông sản còn “chọc tức” chủ nhà

Một con macmot châu Mỹ đã liên tục lấy cắp nông sản khiến chủ nhà phải lắp camera giám sát để bắt quả tang “tên trộm”.
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