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Mặc váy cưới đặc biệt, cô dâu khiến chú rể xúc động bật khóc

Nhằm gây bất ngờ cho nửa kia, cô gái Trung Quốc đã chuẩn bị cho mình bộ váy cưới đặc biệt.
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