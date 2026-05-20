Video
video cùng chuyên mục

Mắc kẹt trong trận ẩu đả của 2 con voi Ấn Độ, cô gái tử vong thương tâm

Chuyến tham quan trại voi bỗng trở thành thảm kịch khi nữ du khách bị mắc kẹt trong trận ẩu đả của 2 con voi và tử vong thương tâm.
Đọc thêm : Mắc kẹt trong trận ẩu đả của 2 con voi Ấn Độ, cô gái bị giẫm tử vong