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Lý Hoàng Nam ăn mừng khi giành vé vào chung kết

Lý hoàng Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước tay vợt người Mỹ Dylan Frazier, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết đơn nam pro PPA Hanoi Cup gặp Trương Vinh Hiển.
Đọc thêm : Lý Hoàng Nam gặp Trương Vinh Hiển tại chung kết PPA Tour Hanoi Cup