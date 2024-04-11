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Lý Hải dựng nhiều dãy nhà, tự chăm hàng triệu hoa bất tử làm bối cảnh phim

Đạo diễn Lý Hải bật mí những câu chuyện thú vị về quá trình xây dựng bối cảnh phim "Lật mặt 7: Một điều ước".
Đọc thêm : Lý Hải dựng nhiều dãy nhà, tự chăm hàng triệu hoa bất tử làm bối cảnh phim